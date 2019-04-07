Как побороть коррупцию в Украине: у Зеленского раскрыли детали своего плана

В "Зе!Команде" считают, что в антикоррупционной сфере не нужно изобретать велосипед, а лишь иметь политическую волю

Владимир Зеленский Фото: YouTube.

Как побороть коррупцию в Украине: у Зеленского раскрыли детали своего плана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/712/e25/5ca712e259aa1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/712/e25/5ca712e259aa1.jpg 2019-04-07T08:36:36+03:00 Политика В «Зе!Команде» считают, что в антикоррупционной сфере не нужно изобретать велосипед, а лишь иметь политическую волю

Пока общественники просят кандидата в президенты Владимира Зеленского опубликовать декларацию, в его команде рассказали, как собираются бороться с коррупцией. Одни из главных пунктов – снять неприкосновенность, запретить силовикам расследовать финансовые и экономические преступления. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала штаба "Зе!Команды".

У Зеленского считают, что наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее.

"Мы подчеркиваем, что в этой сфере изобретать велосипед не нужно. Давно известно, что надо делать. Просто политической воли никогда не было. Ошибочно надеяться, что насквозь коррумпированная государственная система будет иметь желание лишить себя "кормушки". Для старых политиков коррупция – это то же, что вода для рыбы. Старая "политическая элита" против коррупции – это то же, что и пчелы против меда", – говорится в сообщении.

В штабе кандидата в президенты назвали главные пункты по изменению антикоррупционных принципов и подходов:

обеспечить реальную независимость всего звена антикоррупционных органов, а именно: антикоррупционные органы должны формироваться через независимые международные конкурсные комиссии;

отменить неприкосновенность;

обеспечить честное и справедливое судопроизводство через создание международного Высшего экономического суда, лишение судей должности в случае принятия неправосудных решений;

лишить силовые структуры несвойственных функций (инициирование дел и расследование экономических и финансовых преступлений) и формировать их исключительно через независимую международную конкурсную комиссию;

максимально декриминализировать экономическую деятельность, а именно наказывать экономически и административно экономические нарушения, привлекать под суровую ответственность должностные лица, выдвигающие искусственные претензии к бизнесу;

увеличить строгость наказания для государственных служащих путем подписания согласия на добровольное лишение службы, введение дополнительного наказания в виде конфискации всего имущества, пожизненный запрет занимать государственные или местные должности, ввести запрет судейских решений по выходу под залог;

перенести "государство в смартфон" через реализацию максимального количества услуг бизнеса в электронном виде;

максимально привлечь граждан к разоблачению коррупции через вознаграждение;

инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционных органами.

Отметим, в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи в прямом эфире на дебатах. Если с планами действующего президента Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Так, на днях у Зеленского пообещали раскрыть планы, как он будет управлять страной в первые 100 дней, кто будет в его команде.

А тем временем европейские эксперты рассказали, чего ожидает Запад от нового президента Украины. Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства, кто бы это ни был.

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