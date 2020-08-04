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НАПК направило в суд протокол на "слугу народа": стала известна причина

4 августа, 12:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Агентство нашло проблемы в декларации депутата

Национальное агентство по предотвращению коррупции недавно уже заподозрило одного депутата "Слуги народа" в коррупции, а теперь НАПК в отношении еще одного нардепа от этой политической силы – Никиты Потураева – направило админпротокол в суд из-за его декларации.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По признакам несвоевременного уведомления (в декларации) о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены административные протоколы в отношении таких должностных лиц: Виталий Вергелес, начальник управления прокуратуры Кировоградской области; Наталья Кузнецова, бывший начальник отдела Звенигородской райгосадминистрации; Никита Потураев, народный депутат Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд админпротокол в отношении мэра Ужгорода Богдана Андриива.

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Также по признакам несвоевременной подачи декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении трех сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые занимали ответственное и особо ответственное положение: Алексей Петров, бывший начальник УСБУ в Кировоградской области; Максим Силаев, бывший заместитель начальника отдела одного из следственных управлений СБУ; Сергей Мыгалатий, бывший следователь СБУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", НАПК пересчитало коррупционеров в Украине за последние полгода. С января по июнь включительно в государственный Реестр коррупционеров попали 2 018 лиц.

Смотрите также декларацию одного из самых богатых "слуг народа" Андрея Геруса:

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НАПК Потураев

Источник: Сегодня

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