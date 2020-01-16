Нардеп-кварталовец Юзик убегал от журналиста в Киеве и нарушил ПДД: видео

Юрий Корявченков / Фото: Facebook

Бывший "кварталовец", а после парламентских выборов нардеп Верховной Рады IX созыва Юрий Корявченков снова отличился поведением за рулем.

В частности, к народному избраннику, который находился за рулем внедорожника, подошел журналист за комментарием. Корявченков, больше известный как Юзик, не захотел общаться с журналистом и уехал. При этом нардеп выехал на дорогу и пересек сплошную.

Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале исключенный из "Слуги народа" депутат Антон Поляков.

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Ранее Корявченков отличился парковкой в Одессе. Инцидент произошел 10 декабря, когда парламентарий решил посетить место страшного пожара в знаменитом доме Асвадурова, унесшего жизни 12 человек.

Новости "Сегодня" писали, что в Житомирской области произошло ДТП, в результате которого пострадал депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь. Нардеп сообщил, что направлялся из Киева на выходные в Сокаль Львовской области на автомобиле BlaBlaCar. В машине, кроме Бондаря, находились водитель с женой и еще один пассажир.

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