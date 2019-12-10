Нардеп-кварталовец Юзик стал новым "героем парковки": видео

Джип "слуги народа" перекрыл подъезд пожарной машине на месте трагедии в Одессе

Не утих еще скандал после драки между "слугами народа" Бужанским и Леросом в стенах Рады, как конфуз произошел с другим народным депутатом от этой же фракции.

Бывший "кварталовец", а после парламентских выборов нардеп IX созыва, Юрий Корявченков отличился парковкой в Одессе.

Как сообщает Telegram-канал Perepichka News, инцидент произошел 10 декабря, когда парламентарий решил посетить место страшного пожара в знаменитом доме Асвадурова, унесшего жизни 12 человек.

Реклама

"Он оставил свой белый Prada посреди улицы и пожарная машина не смогла проехать на территорию расчистки. Нардеп увидел это, побежал к своему авто, сел и больше его никто не видел", – говорится в сообщении.

Видео на месте событий снял одесский "7 канал".

Напомним, пожар в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, в Одессе вспыхнул утром 4 декабря. В здании располагались Одесский колледж экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, а также другие учреждения.

На данный момент известно о 12 жертвах пожара. Подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама