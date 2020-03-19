Нардеп Шахов рассказал, где заразился коронавирусом

Нрдеп сейчас находится на самоизоляции в загородном доме

Народный депутат Сергей Шахов заявил, что заразился коронавирусом на территории Украины, а не за границей, откуда он накануне приехал. Об этом он сказал во время видеообращения в Facebook.

"Заразился в Украине, я в этом не сомневаюсь", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", Сергей Шахов заразился коронавирусом. Он рассказал, что сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами был подтвержден у него коронавирус, и сейчас он находится на самоизоляции.

В парламент срочно прибыла группа сотрудников Минздрава для установления лиц, с которыми контактировал Шахов. Как оказалось, нардеп вернулся из-за границы 11 марта, а 12 числа уже посещал эфиры телеканалов и присутствовал на заседании комитета ВР по вопросам экологии. В МВД рассказали, что уже установлены полсотни человек, с которыми контактировал нардеп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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