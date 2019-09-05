Нардепов пока не будут наказывать за прогулы: названа причина

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Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике отложил рассмотрение законопроекта о лишении нардепов права на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Ярослав Юрчишин (фракция "Голос"), сообщает Укринформ.

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"Этот законопроект касается права ... исключать ... не только "списочников", но и "мажоритарщиков" по решению фракции, а не так, как предполагалось Конституцией – только в случае выхода депутата из фракции. То есть фактически предусматривается введение императивного мандата. Это законопроект был отложен, так как возникло очень много вопросов к нему, и мы решили пригласить авторов, чтобы они объяснили, почему в разрез Конституции предусматривается введение этого императивного мандата", – отметил Юрчишин.

Напомним, законопроект №1035 предлагает установить правило, согласно которому народный депутат, который без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем трети пленарных заседаний ВР или более чем половине заседаний комитета парламента, в состав которого он входит, в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Рады, теряет право на выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий за этот месяц на основании сведений по учету присутствии нардепов. Кроме того, предполагается, что перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью. В зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия клавиши "за".

Ранее сообщалось, что Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

Также сообщалось, что комитет Рады по антикоррупционной политике принял решение об отсрочке штрафов для "евроблях".

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