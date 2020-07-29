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Нардепу Федине вручили обвинительный акт за угрозы Зеленскому

29 июля, 16:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь дело о скандальных высказываниях нардепа в адрес президента будет рассматривать суд

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина, которая подозревается в угрозах президенту Владимиру Зеленскому, заявила, что ей вручили обвинительный акт и дело переходит в суд.

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Об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Она ожидает, что глава государства придет в суд в качестве потерпевшей стороны.

"На самом деле этот обвинительный акт является итогом так называемого процесса следствия, после вручения обвинительного акта дело передается непосредственно в суд. У нас с Марусей (Зверобой, второй фигуранткой дела. – Ред.) и другими фигурантами подобных дел было все же мнение, что президенту не захочется быть попущенным до уровня потерпевшего, возможно, его кто-то подставил. Но пока дело передается в суд, и в этот суд должен прийти потерпевший, и он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни… Хочу подчеркнуть, за какие слова мне инкриминируется преступление – это три фразы: "А знаешь, там стреляют", "А знаешь, там разрываются гранаты", "Кто-то думает, что он бессмертен". То есть эти три вещи, которые непосредственно касаются отвода войск в Золотом", – сказал Федина.

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Напомним, в конце октября 2019 года София Федина и волонтер Маруся Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку Владимира Зеленского в Золотое. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР квалифицировали их действия по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 марта Печерский райсуд Киева удовлетворил требование прокуратуры об избрании Федине меры пресечения в виде личного обязательства. Но уже 12 мая суд не смог продлить ее и нардеп была освобождена от каких-либо обязательств.

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суд Владимир Зеленский обвинительный акт София Федина

Источник: Сегодня

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