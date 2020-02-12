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За угрозы Зеленскому нардепу Федине сообщили о подозрении

12 февраля, 13:40

Нардеп считает, что нарушают ее право на свободу слова

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

После того, как на днях сообщили о подозрении Марусе Зверобой, сегодня соответствующее уведомление получила и народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина, которую подозревают в угрозах убийством президенту Украины.

Сегодня она явилась в Государственное бюро расследований, где следователь вручил ей уведомление о подозрении.

"Мне вручили подозрение за угрозы президенту словами "а знаешь, там бывают обстрелы, а знаешь, там разрываются гранаты, а бездумно ездить на передовую в белой рубашке". И вы все знаете, что мои слова – это правда. Это не угроза, и не предупреждение, и не оговорка, это реальность. А за реальность не наказывают. У меня есть 34 статья Конституции, которая гарантирует свободу мысли, свободу слова, свободу выражения и свободу взглядов. Сегодня, по сути, мне пытаются инкриминировать мысль-преступление, а это значит, что мы скатываемся к массовому концлагерю", – сказала Федина и заверила, что не собирается бежать от правосудия.

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В то ж время ее адвокат уточнил, что во время вручения подозрения пока не было речи об избрании ей меры пресечения.

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Напомним, 10 февраля в Печерском суде Киева рассматривался вопрос о мере пресечения для Маруси Зверобой. В итоге судья принял решение о личном обязательстве для волонтера. При этом подозреваемая неоднократно хамила и в адрес прокуроров, и в сторону президента.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

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подозрение ГБР София Федина

Источник: УНИАН

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