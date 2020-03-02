Нардепу Киве готовятся вручить подозрение из-за драки в ресторане

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива вызван в Государственное бюро расследований для вручения ему подозрения в уголовном производстве относительно нанесения легких телесных повреждений. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте Офиса генерального прокурора.

По поручению генерального прокурора следователь ГБР вызвал народного депутата на 2 марта на 14:00 для вручения письменного уведомления о подозрении.

В ОГП отмечают, что 22 января 2020 года Генеральный прокурор по заявлению потерпевшего возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом. В повестке указывается, что в результате этих телесных повреждений украинцу был нанесено кратковременное расстройство здоровья.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 января в одном из заведений в центре Киева произошла драка между Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом. Справедливости ради стоит отметить, что хоть нардеп и первым пытался боднуть головой, но в ответ получили сильный удар и немного "отлетел". И, скорее, он должен жаловаться на здоровье. Позже Кива рассказал свою версию событий.

В то же время участник драки с Кивой заявил, что депутат сломал ему нос. В комментарии сайту "Сегодня" Майман говорит, что получил сотрясение мозга, а Кива начал драку первым. По его словам, конфликт между ними тянется еще с 2015 года. А причина всему якобы незаконные распоряжения Кивы, которые тот отдавал, будучи одним из руководителей в силовых ведомствах.

В результате генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве с предварительной квалификацией по ч. 1 ст.122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

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