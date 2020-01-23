Участник драки с Кивой заявил, что депутат сломал ему нос

Фото: Илья Кива/Facebook

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Второй фигурант драки с нардепом Ильей Кивой, 35-летний Михаил Майман, озвучил сайту "Сегодня" свою версию произошедшего. Он говорит, что все было совершенно не так, как заявил Кива.

"Зачинщиком был Илья Кива. Дело было так: я сидел в кафе, Кива – рядом. Я стал уходить, как вдруг он меня задержал словами: "Стой, я тебе сейчас с…ка объясню. Я остановился. Он мне сказал: "Я тебя предупреждал, что отрежу голову?". В этот момент он мне нанес удар головой, сломал мне нос. Также у меня сотрясение мозга", – рассказал Майман.

На вопрос о том, почему произошла драка, Михаил говорит, что конфликт тянется с 2015 года. А причина всему, якобы — незаконные распоряжения Кивы, которые тот отдавал, будучи одним из руководителем в силовых ведомствах.

"После вчерашнего я написал уже заявление, открыто уголовное производство по статье "Нанесение телесных повреждений средней тяжести". Сейчас, когда вы мне звоните, я в прокуратуре даю показания", – рассказал Майман.

Напомним, у нардепа Ильи Кивы совершенно иная версия произошедшего. В комментарии для сайта "Сегодня" он сразу после конфликта начал утверждать, что зачинщиком конфликта 22 января в столичном кафе был именно Михаил.

"Данный человек зашел в заведение и начал оскорблять меня, – заявлял нам Кива. – Я подошел к нему и сделал замечание, потому что в заведении были дети. После этого он ударил меня первым в лицо, затем прибежала его охрана, он уехал из заведения".

В столичной полиции нам сообщили, что выясняют детали произошедшего.

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