Народного депутата Олега Волошина проверят на коронавирус: подробности

Волошин встречался с французским политиком, у которого обнаружили коронавирус

После сообщений о том, что во Франции коронавирусом заразился депутат Национальной ассамблеи, народный депутат Олег Волошин, который ранее контактировал с этим французским политиком, пройдет тест на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Отправляют пройти тест, чтобы понять если у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором", – написал Гончаренко.

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Тем временем, народный депутат Виктория Сюмар предложила отправить Олега Волошина на обсервацию, чтобы обезопасить других парламентариев от возможного заражения коронавирусом. Об этом она написала в соцсетях.

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Напомним, США предупредили, что Россия распространяет панику и дезинформацию относительно коронавируса.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 – в Китае, а 14768 – за его пределами. Умерли 3015 человек в Китае и 267 – по всему миру.

Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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