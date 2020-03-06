Народного депутата Олега Волошина проверят на коронавирус: подробности

После сообщений о том, что во Франции коронавирусом заразился депутат Национальной ассамблеи, народный депутат Олег Волошин, который ранее контактировал с этим французским политиком, пройдет тест на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Отправляют пройти тест, чтобы понять если у него коронавирус. Сегодня стало известно, что он контактировал с уже заболевшим на коронавирус французским сенатором", – написал Гончаренко.
Тем временем, народный депутат Виктория Сюмар предложила отправить Олега Волошина на обсервацию, чтобы обезопасить других парламентариев от возможного заражения коронавирусом. Об этом она написала в соцсетях.
Напомним, США предупредили, что Россия распространяет панику и дезинформацию относительно коронавируса.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 – в Китае, а 14768 – за его пределами. Умерли 3015 человек в Китае и 267 – по всему миру.
Отметим, в Украине официально подтвержден один случай заражения коронавирусом.
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