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Депутат Рады встречался с политиком, заразившимся коронавирусом

6 марта, 13:27

Станислав Кожемякин

Нардеп Олег Волошин отчитался о встрече в Facebook, но сейчас запись удалена

Один из украинских народных депутатов посещал Францию и встречался с т​​​​​​ем самым членом Национального собрания, который попал в реанимацию с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", о встрече с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером нардеп Олег Волошин сообщил лично на собственной странице в Facebook конце прошлого месяца. На данный момент его публикация в соцсети скрыта.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жан-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", – писал Волошин 27 февраля.

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Отметим, что 68-летнего французского депутата госпитализировали с проблемами дыхательных путей в отделение интенсивной терапии больницы в эльзасском городе Мюлуз. Его состояние оценивается как тяжелое.

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Напомним, что официально в Украине подтвердился лишь один случай COVID-19, но еще около десяти подозрений до сих пор проверяются. Также на обсервации находятся пограничники, контактировавшие с заболевшим украинцем.

Больше подробностей о масштабах распространения коронавирусной инфекции в Украине, мерах, которые принимает правительство, и состоянии заразившегося вы можете узнать в материале "Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн" на нашем "Сайте".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Франция Верховная Рада эпидемия коронавирус Олег Волошин

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