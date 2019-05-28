"Народный фронт" обещает определиться с форматом участия в выборах

Мажоритарщики будут бороться за победу в округах, говорит Максим Бурбак

Максим Бурбак / Фото: nfront.org.ua.

Независимо от того, будет ли "Народный фронт" в парламенте следующего созыва, партия будет работать и отстаивать те ценности, которые отстаивала в течение последних пяти лет.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сообщил лидер фракции Максим Бурбак.

"Независимо от того, будем ли мы в стенах парламента следующего созыва, будем вне стен – партия "Народный фронт" будет работать, будет отстаивать те ценности, которые мы исповедуем и за которые стояли с 2014 года. И в конце концов сделали так, чтобы наше государство могло развиваться и становилась полноценным членом ЕС и НАТО", – отметил руководитель фракции.

Бурбак подчеркнул, что фракция "Народный фронт" является самой дисциплинированной и ответственной политической силой в парламенте этого созыва.

"Вчера в очередной раз на фракции это было доказано – мы всегда в любой ситуации поддерживаем друг друга, являемся общей семьей. Поэтому мы пять лет держали удары в спину, пять лет работали вместе для того, чтобы страна реформировалась, чтобы она развивалась и чтобы она постепенно шла к членству в Евросоюзе и НАТО", – сказал руководитель фракции.

Он также подчеркнул, что "Народный фронт" – едва ли не единственная политическая партия в составе Верховной Рады VIII созыва, кто почти полностью выполнил свою предвыборную программу.

"Об этом свидетельствуют различные эксперты. И нам есть, о чем отчитываться", – добавил Бурбак.

"Но работая в коалиции и будучи ответственной политической силой, мы получали много критических замечаний, мы получали шквал заказных негативных фальсификаций о нашей деятельности. И вполне понятно, что это существенно сказалось на нашем рейтинге. Мы в своей работе делали все для того, чтобы правительство как в 2014 году Арсения Яценюка, так и правительство Гройсмана работало, и чтобы они могли продолжать продвижение и развитие нашей страны", – отметил Бурбак.

"Президент Зеленский издал неконституционный указ, назначены выборы. И считаем, что они неконституционные. Ведь через две недели уже начнется активная фаза кампании. И мы видим, что не успеваем переформатироваться. Хотя, еще раз хочу повторить, с юридической точки зрения указ является антиконституционным и выборы должны были быть очередные в октябре этого года... Но это не отнимает право наших депутатов идти по мажоритарным округам", – подчеркнул лидер фракции.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, пойдет ли партия на выборы, Бурбак ответил: "Еще не определились, еще идут обсуждения. В ближайшее время мы сообщим".

Он также добавил, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк не будет участвовать в выборах в мажоритарных округах.

Ранее сообщалось, что "Народный фронт" ожидает от президента экономическую программу и программу сотрудничества с МВФ .

Кроме того, "Народный фронт" напомнил Зеленскому, что Рада не может быть эффективной после роспуска .

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