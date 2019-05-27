"Народный фронт" – Зеленскому: Парламент не может быть эффективным после его роспуска

В политсиле отметили, что готовы были голосовать за реформы и что для этого нужна новая повестка дня

Фото: nfront.org.ua.

Во фракции "Народный фронт" в ответ на сегодняшнее обращение Президента Зеленского к народным депутатам отметили, что парламент был готов работать над реформами, однако после его роспуска работа уже не может быть эффективной.

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак.

"В ответ на сегодняшнее заявление президента Зеленского хочу от имени фракции" Народный фронт "заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к президенту. Мы заявили: новый президент – новая коалиция, новый порядок дня. В результате получили нового президента, но со старыми подходами. Рада распущена Президентом. Как распущенная Рада может быть эффективной?" - подчеркнул Бурбак.

Напомним, в партии "Народный фронт" считают, что решение нового президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную Раду лежит вне правового поля.

"Заявление президента Зеленского о роспуске парламента является исключительно политическим решением и не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией", – заявили в политсиле.

Кроме того, народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента. Инициативу "Народного фронта" поддержали 62 народных депутата.

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