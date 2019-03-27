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"Народный фронт": Россия признала массовые репрессии в оккупированном Крыму

Сегодня, 17:49

Международное давление на Россию должно постоянно расти, говорят соратники Яценюка

Фото: Facebook Anton Naumliuk
Фото: Facebook Anton Naumliuk.
"Народный фронт": Россия признала массовые репрессии в оккупированном Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b19/b23/5c9b19b233131.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b19/b23/5c9b19b233131.jpg Политика Международное давление на Россию должно постоянно расти, говорят соратники Яценюка

Российские оккупационные власти в Крыму публично признали, что осуществляют массовые репрессии местного населения. Украина и мир должны отреагировать новыми существенными санкциями против России – такими, как решение правительства Яценюка в 2015 году.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы на официальном сайте "Народного фронта".

27 марта, за очередной волной массовых арестов крымских татар, последовал комментарий так называемого "главы Республики Крым" Аксенова: "Надо усилить эту работу ... все, кто не уважает законы России, могут искать другое место для жизни". Кремль устами этого гауляйтера признал известный факт: российские захватчики целенаправленно вытесняют из Крыма местное население – прежде всего крымских татар и этнических украинцев. Крымчанам недвусмысленно угрожают депортацией в традициях сталинизма, говорится в сообщении.

В "Народном фронте" подчеркнули, что эта политика является явным нарушением Женевской конвенции и других международных соглашений, подписанных Россией. Так же, как и методы оккупантов: массовые задержания по этническому признаку; преследование по религиозным убеждениям; военный призыв; конфискация имущества и т.п.. Все эти действия носят признаки военных преступлений.

В политической силе заметили: российские оккупанты наглеют, потому что не чувствуют адекватной международной реакции на свои действия. Международные санкции в отношении Российской Федерации слабы. Поэтому "Народный фронт" требует скорейшего, существенного расширения санкций Украины и мира против агрессора. Пора расширять не только персональные санкции против физических и юридических лиц, но и секторальные санкции – против целых отраслей российской экономики. Необходимы шаги такого же уровня, как решение правительства Арсения Яценюка в 2015 году о закрытии авиапространства для российских авиакомпаний и отказ от российского газа.

Международное давление на Россию должно постоянно расти – до тех пор, пока не будут освобождены все заложники Кремля и пока не прекратится оккупация Крыма и Донбасса, резюмировали в "Народном фронте".

Сайт "Сегодня" сообщал о массовых обысках и задержаниях в Крыму, которые оккупанты связали с делом "Хизб ут-Тахрир" .  Задержанными оказались крымскотатарские активисты, блогеры и журналисты.

В аннексированном Крыму после массовых обысков в домах крымских татар в Симферополе были задержаны 20 человек.

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Тег Крым, крымские татары, обыски, народный фронт

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