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Денисова: В Крыму оккупанты задержали 16 крымских татар, обыски продолжаются

Сегодня, 12:54

По данным омбудсмена, оккупанты продолжают обыски и количество задержанных может возрасти

Оккупанты в Крыму задержали крымских татар. Скриншот
Оккупанты в Крыму задержали крымских татар. Скриншот.
Денисова: В Крыму оккупанты задержали 16 крымских татар, обыски продолжаются //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b52/e7a/5c9b52e7a1082.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b52/e7a/5c9b52e7a1082.png Крым По данным омбудсмена, оккупанты продолжают обыски и количество задержанных может возрасти

В аннексированном Крыму после обысков в Симферополе, которые оккупанты провели в домах крымских татар, были задержаны 16 человек.

Как сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook, задержания проводились оккупационным управлением ФСБ.

"По предварительной информации так называемыми правоохранительными органами в Симферополе уже задержаны 10 человек. Обыски продолжаются, и количество задержанных может увеличиться", – написала она.

Позже Денисова добавила новое сообщение, в котором отметила, что, по состоянию на 11:25 в управление ФСБ забрали 16 крымских татар.

Также она привела список задержанных:

1. Шабан Умеров
2. Рустем Сейтхалилов
3. Риза Изетов
4. Фархад Базаров
5. Джемиль Гафаров
6. Сейран Муртаза
7. Алим Керимов
8. Тофик Абдулгазиев
9. Билял Адилов
10. Меджит Абдурахманов
11. Аким Керимов
12. Рустем Шейхалиев
13. Сейтвели Сейтабдиев
14. Яшар Муединов
15. Изет Абдулаев
16. Асан Яников

Отметим, что ранее заместитель председателя меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров сообщил, что в оккупированном Симферополе российские оккупанты проводят массовые обыски в домах как минимум 25-ти крымскотатарских семей.

Если вам небезразлична тема Крыма и судьба украинских политзаключенных, находящихся на территории оккупированного полуострова, приходите на премьеру документального фильма "Балух". Показ состоится в рамках кинофестиваля Docudays UA сегодня, 27 марта в креативном пространстве IZONE (ул. Набережно-Луговая, 8), начало в 17:30, вход свободный.

Проект "Балух" представляют "Радио Свобода" совместно с информационной платформой "Сегодня".

Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.Также сообщалось, что международная правозащитная организация Amnesty International призывает "власти Крыма" прекратить преследование крымскотатарских активистов.

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Тег Крым, Симферополь, задержание, аресты, Денисова, крымские татары

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