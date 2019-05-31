"Народный фронт" требует от КСУ приобщить стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций

Тетерук считает, что документ был подвергнут цензуре

Конституционный суд Украины должен приобщить к заявлению о незаконном роспуске парламента президентом стенограмму встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций , опубликованную 30 мая на сайте АП – как доказательство того, что у гаранта отсутствовали конституционные основания для указа о прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук во время выступления с парламентской трибуны.

"Об этом была прямая цитата президента (в стенограмме. – Ред. ) Зеленского. Он признавал, что у него нет конституционных причин для роспуска Рады и он руководствовался исключительно политической целесообразностью и рейтингами, о которых в законе нет ни упоминания и ссылки", – сказал Тетерук.

"Таким образом мы привлечем эту стенограмму для представления КСУ, чтобы доказать, что это решение является глубоко неконституционным и популистским – основанный на властной позиции Зеленского и не соответствующим Конституции. Это недопустимо, ведь такого не позволяли даже те президенты, сейчас сидят под охраной ФСБ в "золотой клетке" Кремля. Все те, кто пытается узурпировать власть или действовать вопреки Конституции – заканчивают очень плохо. Поэтому предостерегаю всех, кто сидит в кабинетах и ​​принимает решение: соблюдать здравый смысл и верховенства права, и только тогда у нас есть шанс на государство", – сказал народный депутат.

Тетерук также отметил, что его беспокоит еще и то, что "стенограмма была очень цензурирована", однако это не мешает ее включить в представление 62-х народных депутатов в КСУ о незаконном роспуске парламента.

Ранее сообщалось, что из стенограммы встречи Зеленского и лидеров фракций следует, что нардепы не давали согласия на закрытые списки .

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