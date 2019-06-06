Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Народный фронт" требует от президента безотлагательно созвать СНБО

6 июня, 15:26

Фракция НФ напомнила президенту о необходимости внесения кандидатур глава Минобороны, СБУ и МИДа

Владимир Зеленский на Донбассе
Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: AFP

"Народный фронт" обращается к президенту Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, на котором обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции "Народный фронт" – это может быть на украинских условиях!", – подчеркнул Бурбак.

"Обращаемся к президенту, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", – отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Лидер фракции также отметил, что вносить изменения в "нормандский" формат могут только руководители государств, входящих в его состав, а не представители Трехсторонней группы в Минске.

"Не представители Трехсторонней контактной группы будут редактировать Нормандский формат. Это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ", – отметил Бурбак.

"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", – сказал Бурбак.

Руководитель фракции также добавил, что "Народный фронт" считает необходимым пригласить на заседание СНБО председателей парламентских фракций. Ведь Верховная Рада потом будет утверждать принятое решение о национальной безопасности и нерушимости территориальной целостности.

"И я советую еще пригласить председателей фракций Верховной Рады на заседание СНБО, чтобы мы вместе это решение принимали. Чтобы мы помогли президенту в отстаивании интересов Украины. Иначе не может быть. Только Верховная Рада будет принимать решение по восстановлению территориальной целостности и только на условиях украинского государства", – резюмировал он.

Напомним, в Раде жестко восприняли позицию Украины в Минске в не стрелять в ответ . Спикер Андрей Парубий пообещал не допустить капитуляции украинцев перед российским агрессором и обратился к Зеленскому.

А представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик заявил, что Кучма предложил снятие блокады с ОРДЛО.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СНБО, Зеленский, народный фронт

Вы сейчас просматриваете новость " "Народный фронт" требует от президента безотлагательно созвать СНБО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Народный фронт" предоставил Конституционному суду доказательства существования коалиции

Вчера, 21:01

В политсиле просят признать указ президента о роспуске парламента неконституционным

ЕНП поддерживает намерение "Народного фронта" стать членом-наблюдателем

4 июня, 18:26

"Народный фронт" приветствует решение наших европейских партнеров и будет продолжать свою деятельность активной политической силы

"Народный фронт" обещает поддержать закон о ВСК

4 июня, 13:19

Процедура импичмента должна иметь законодательную основу, говорит Максим Бурбак

"Народный фронт" требует не допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска Рады

4 июня, 12:17

Бурбак предупредил об угрозе превращения попрания Основного Закона в систематическое

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Продукты, которые нужно есть в определенное время дня

7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть

ЗИЛ-118 «Юность» изменился и "подвинул" в цене Rolls-Royce

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам

Супер-УАЗы: "железные покорители" бездорожья

Советские машины, о которых мечтают иностранцы

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

На Евровидении победила Верка Сердючка: сеть наводнили мемы

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь