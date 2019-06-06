"Народный фронт" требует от президента безотлагательно созвать СНБО

Фракция НФ напомнила президенту о необходимости внесения кандидатур глава Минобороны, СБУ и МИДа

Владимир Зеленский на Донбассе. Фото: AFP

"Народный фронт" обращается к президенту Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, на котором обсудить вопрос восстановления территориальной целостности Украины и на каких условиях это будет происходить.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где обсудить восстановление территориальной целостности Украины и условия восстановления территориальной целостности Украины. Публичная позиция фракции "Народный фронт" – это может быть на украинских условиях!", – подчеркнул Бурбак.

"Обращаемся к президенту, чтобы он безотлагательно внес кандидатуры председателя СБУ, министра обороны и министра иностранных дел, ведь они являются членами СНБО, и это ответственность, согласно Конституции, проводить такие переговоры", – отметил руководитель фракции "Народный фронт".

Лидер фракции также отметил, что вносить изменения в "нормандский" формат могут только руководители государств, входящих в его состав, а не представители Трехсторонней группы в Минске.

"Не представители Трехсторонней контактной группы будут редактировать Нормандский формат. Это могут сделать только президенты Украины, Франции, канцлер Германии и президент РФ", – отметил Бурбак.

"Надо безотлагательно созвать Совет национальной безопасности и обороны, где главным вопросом должно быть восстановление территориальной целостности Украины, возвращение Крыма и Донбасса в Украину и на каких условиях будет это возвращение", – сказал Бурбак.

Руководитель фракции также добавил, что "Народный фронт" считает необходимым пригласить на заседание СНБО председателей парламентских фракций. Ведь Верховная Рада потом будет утверждать принятое решение о национальной безопасности и нерушимости территориальной целостности.

"И я советую еще пригласить председателей фракций Верховной Рады на заседание СНБО, чтобы мы вместе это решение принимали. Чтобы мы помогли президенту в отстаивании интересов Украины. Иначе не может быть. Только Верховная Рада будет принимать решение по восстановлению территориальной целостности и только на условиях украинского государства", – резюмировал он.

Напомним, в Раде жестко восприняли позицию Украины в Минске в не стрелять в ответ . Спикер Андрей Парубий пообещал не допустить капитуляции украинцев перед российским агрессором и обратился к Зеленскому.

А представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик заявил, что Кучма предложил снятие блокады с ОРДЛО.

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