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"Благодаря вам нас ждет большое будущее": Гройсман поздравил украинцев с Днем молодежи

30 июня, 12:47

Премьер назвал молодежь настоящим локомотивом изменений в обществе

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем молодежи, который отмечается сегодня, 30 июня. Текст его поздравления опубликован на правительственном портале.

По словам премьера, украинская молодежь – "настоящий локомотив изменений в нашем обществе", так как именно она первой приносит в Украину современные западные тренды и генерирует прогрессивные идеи.

"Представители молодого поколения начинают тысячи инициатив, которые формируют лицо нашей страны и меняют ее. Энергия и упорство отечественных молодых людей приводит к появлению настоящей инновационной среды, креативных хабов и сотен стартапов, которые становятся частью мирового технологического прогресса", – подчеркнул глава правительства.

Гройсман также добавил, что в Кабинете министров понимают, насколько важным является привлечение молодежи к реформированию общества и активному участию в социально-политической жизни страны.

"Поэтому мы активно и целенаправленно создаем условия для того, чтобы именно молодые люди попадали на государственную службу и возглавляли наиболее реформаторские направления нашей работы", – отметил он.

Премьер пожелал молодым людям жизненных успехов и громких достижений.

"Верю, что благодаря вам нас ждет большое будущее", – заключил Гройсман.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине меньше молодежи, чем людей старше 40 лет, ведь в 1990-х резко сократилась рождаемость. При этом сейчас молодые люди выходят на рынок труда позже.

Подробнее о ситуации читайте в статье: "Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы".

Также мы рассказывали, как Госслужба по вопросам труда проверяет бизнесменов:


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Тег Кабмин, молодежь, день молодежи, Гройсман

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