"Нас ждет только дружба": Зеленский прокомментировал отношения с Польшей

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Президент Владимир Зеленский считает, что у Украины сейчас наладились отношения с Польшей и впереди между странами будет только дружба. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона, который транслирует сайт "Сегодня".

Он предложил не устраивать споры по историческим проблемам.

"У нас наладились отношения. Мы создали рабочие группы, и они встречаются с польской стороной. Я не знаю, правда, дат этих встреч. Мы также подписали ряд договоров с польской стороной. У нас и в газовой сфере появились и появляются отношения. Это для нас очень важно, особенно сейчас, когда мы постоянно ищем разные треки, которые обеспечат нам энергетическую независимость. Как мы говорили с президентом Дудой, мы помним нашу историю, мы не можем ее забыть, но мы должны понимать, что мы современные страны, у нас современные отношения, современные люди, которые между собой не должны спорить, если это касается решения сложных исторических вопросов обеих стран. Поэтому, думаю, впереди нас ждет только дружба. Я уверен в этом", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября Владимир Зеленский посетил Варшаву и этот визит стал знаковым, но не победным. Хоть Зеленский и объявил о перезагрузке отношений с Польшей, экономические проблемы решить не удалось. Читайте подробней, стал ли этот визит победным для Зеленского.

позже, на Генассамблее ООН в Нью-Йорке польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша и впредь будет поддерживать суверенитет и независимость Украины. Он также призывал международное сообщество не пытаться умиротворить агрессора.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама