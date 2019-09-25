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Дуда: Польша и впредь будет поддерживать суверенитет и независимость Украины

25 сентября, 06:34

«Каждое государство обладает равным правом на самоопределение», - заявил Дуда

/ Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Польша и впредь будет решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, – пишет Укринформ.

"Хочу еще раз четко заявить, что каждое государство обладает равным правом на самоопределение. Польша и в дальнейшем будет отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Государственные границы нельзя изменять силой", – заметил Дуда.

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Видео: Reuters

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Он добавил, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом".

Дуда также призывал международное сообщество не пытаться умиротворить агрессора, ведь ошибочность этого доказала ІІ мировая война. "К сожалению, как показали последние годы, тот же соблазн объясниться с агрессором, что царила тогда, есть и сейчас. Я твердо убежден, что настало время выйти из состояния летаргического сна, научиться из предыдущего опыта и прекратить повторять те же ошибки", – резюмировал президент Польши.

Напомним, что ранее президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили, как помешать строительству газопровода "Северный поток — 2", который они сочли угрозой для энергетической безопасности Европы.

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Польша ООН Украина поддержка агрессор Дуда

Источник: Укринформ

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