"Наш ответ санкциям": в Мариуполе арестована продукция захваченного Алчевского меткомбината

Сегодня, 20:21

Свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию


facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

facebook.com/LlutsenkoYuri

В Мариуполе Донецкой области арестована продукция Алчевского металлургического комбината (Алчевск, неподконтрольная правительству часть Луганской области), которую из РФ перевозило судно под флагом Либерии, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В порту Мариуполя арестовано свыше 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма", – написал он на своей странице в Facebook.

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При это Луценко отметил, что это "наш ответ санкциям".

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Напомним, Кремль опубликовал санкционный список, в котором оказались украинские министры и депутаты, пресс-секретарь президента, а также 68 предприятий.

По мнению экспертов, новые контрсанкции России против Украины обусловлены политическими мотивами и вводятся по нескольким основным причинам.
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Источник:

"Сегодня"

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