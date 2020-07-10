Насколько Украина соответствует критериям безвиза: в Брюсселе дали четкий ответ

Наша страна находится в списке государств, которые продолжают выполнять требования визовой либерализации

Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, передает "Интерфакс-Украина".

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Как отмечается, Украина находится в списке тех стран, которые продолжают выполнять требования либерализации визового режима.

"Безвизовое перемещение продолжает приносить положительные экономические, социальные и культурные выгоды государствам-членам ЕС и странам-партнерам", - отметили в Еврокомиссии.

Вместе с тем в отчете подробно рассматриваются конкретные области безопасности и миграции, где необходимы дальнейшие действия.

Комментируя доклад, вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас сказал: "В мире, который становится все более мобильным, ЕС стремится к справедливой и упорядоченной мобильности, и в этом отношении безвизовые поездки с нашими Западными Балканами и Восточным партнерством остаются большим достижением. Однако безвизовый режим сопряжен с обязанностями, и необходимы постоянные усилия по пресечению незаконной миграции, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Мы рассчитываем на то, что наши партнеры будут продолжать достигать прогресса в этих областях, чтобы обеспечить безвизовый режим в наших общих интересах".

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В свою очередь комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон констатировала, что либерализация визового режима способствует установлению контактов между людьми и укреплению связей между ЕС и гражданами Западных Балкан и стран Восточного партнерства.

"Это мощный инструмент для продвижения преобразовательных реформ, в том числе в сфере правосудия и безопасности. За прошедшие годы мы увидели значительный прогресс безвизовых партнеров, что укрепляет наши связи. Для сохранения этих достижений необходимы постоянные усилия", – подчеркнула она.

В свою очередь украинские эксперты ранее дали прогноз, будут ли проблемы для безвиза Украины из-за коронавируса. Говорят, что Европейский Союз, скорее всего, будет вводить ограничения на передвижение по Европе после пандемии.

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