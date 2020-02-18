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Наступление на Донбассе: секретарь СНБО Алексей Данилов даст эксклюзивное интервью

18 февраля, 16:09

Речь пойдет о ситуации на Донбассе

/ Фото: СНБО

Сегодня в 20:30 на телеканале "Украина 24" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов даст эксклюзивное интервью. Речь, в том числе, пойдет о наступлении боевиков на Донбассе.

Онлайн-трансляцию будет вести сайт "Сегодня":

Напомним, на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны.

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/ Фото: Сегодня

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Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режима тишины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Смотрите брифинг президента, секретаря СНБО и начальника Генштаба ВСУ относительно ситуации на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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интервью СНБО Алексей Данилов Украина 24

Источник: Сегодня

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