НАТО может направить корабли в Черное море для поддержки Украины – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на саммите Большой двадцатки (G20) в Аргентине 30 ноября – 1 декабря будет рассмотрен вопрос о направлении кораблей НАТО в Черное море. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

По его словам, как один из возможных вариантов поддержки Украины в связи с новой российской агрессией в Азовском море и Керченском проливе может быть заход нескольких кораблей НАТО в Черное море, потому что это вопрос глобальной безопасности.

Порошенко не исключает, что на саммите может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие корабли, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом (нападать на украинские корабли).

Как сообщалось, после дерзкого акта агрессии в россиян в Азовском море, Совет НАТО призвал РФ обеспечить беспрепятственный доступ к портам Украины. Альянс также призывает Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

В свою очередь генсек Альянса Йенс Столтенберг накануне говорил, что России нет оправдания за нападение на украинские корабли в Азове.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что сдерживает Запад и НАТО от реальной военной помощи Украине в Азове. Он считает, что вряд ли Украине придется рассчитывать на реальную помощь Запада, а также исключает привлечение Киевом частных военных кампаний для осуществления контрмер Украины против РФ на море.