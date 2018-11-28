Совет НАТО призвал РФ обеспечить беспрепятственный доступ к портам Украины

Североатлантический совет призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства", – сказано заявлении совета НАТО.

В заявлении совета НАТО указывается, что действиям РФ в Керченской протоке по отношению к кораблям ВМС Украины и членам экипажа " нет оправданий". Альянс призывает Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

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"Мы призываем к спокойствию и сдержанности", – говорится в заявлении.

В НАТО выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и территориальных водах и заверили, что будут продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине в рамках уже налаженного сотрудничества.

В свою очередь Ангела Меркель выразила обеспокоенность эскалацией российской агрессии с применением оружия и сообщила, что будет делать все для деэскалации. Собеседники скоординировали действия по подготовке к Европейскому Совету, который состоится в Брюсселе в декабре.

Также президент созванивался и с президентом Польши, и с президентом Евросовета. Также в результате телефонного разговора Петр Порошенко и генсек Альянса Йенс Столтенберг договорились о срочном проведении комиссии Украина НАТО из-за агрессии России.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.