Эксперт объяснил, что сдерживает Запад и НАТО от реальной военной помощи Украине в Азове

Пойдет ли Россия на попятную в нынешней ситуации на Азове или продолжит эскалацию с усугублением агрессивных действий против Украины, будет видно по последующим действиям самой РФ в отношении захваченных накануне украинских моряков и трех судов, а также по тому, в каком формате Киев введет (и введет ли) военное положение.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Пойдет ли Россия на попятную и какая будет дальнейшая ее реакция или активизация агрессивных действий покажет то, как россияне будут обращаться с нашими захваченными судами и моряками. Если их вернут в ближайшее время (день-три), тогда это будет означать, что РФ не хочет эскалации. Если же в России откроют уголовное дело за якобы нарушение территориальных вод, конфискуют эти корабли решением какого-нибудь московского суда, тогда будет понятно, что Путин пошел ва-банк. А в 16:00 также станет понятно, в каком именно виде будет введено Украиной военное положение", – пояснил он.

При этом, по словам Жирохова, Украина в сложившихся обстоятельствах вряд ли сможет рассчитывать на оказание военной помощи со стороны НАТО и западных стран. Также он исключает привлечение Киевом частных военных кампаний (ЧВК) для осуществления контрмер Украины против РФ на море.

"Относительно ЧВК, это – совсем исключается. Что касается закупок вооружения, то, напомню, недавно было заявление чиновника НАТО (не очень большого ранга, но оно очень показательное), что все сотрудничество Альянса с Украиной останется на том же уровне. То есть никаких поставок не будет. Для того, чтобы какую-то реальную помощь получить именно в Азовском море, то от Украины требуется одна простая вещь: нужно денонсировать договор с РФ от 2003 года, по которому ни одно судно третьей страны не может зайти в Азов. То есть в этом плане наши западные союзники, если и готовы помочь, их сдерживает именно этот момент. Согласно этому договору, Азовское море является внутренним – Украины и России. Даже если гипотетическое сопровождение наших кораблей с охраной НАТОвским судом должно базироваться только на нормах международного морского права. А оно говорит, что Азов – внутреннее море Украины и РФ. Поэтому спрогнозирую, что одна из причин введения военного положения – денонсация этого договора", – отметил он.

Эксперт также добавил, что остается риск и усугубления военного противостояния в украинских морских акваториях, а РФ может продолжить эскалацию и военные провокации против Украины.

"Да, такой прогноз есть. И практически это сейчас реализуется. Так, на расстоянии трех километров от побережья Мариуполя сейчас демонстративно стоят российские военные корабли и очень хорошо виден флот РФ. Потому что 3 км – прибрежная зона Украины, на которую распространяется украинское законодательство, а дальше – внутренние воды, которые захватила Россия", – добавил Жирохов.

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Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".