НАТО не будет бороться за Черное море: западный эксперт назвал причины

У Европы и США Черноморский регион не в приоритете, а у Турции там нет своего интереса

/ Фото: НАТО

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После аннексии украинского Крыма и незаконного сооружения Керченского моста Россия стремится превратить Черное море в свое внутреннее озеро. НАТО, грубо говоря, сознательно отдало на откуп россиян Черноморский регион и не особо стремится изменить там баланс сил. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" научный сотрудник британского Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк.

"Безусловно, "контроль" России над Крымом укрепил российское господство в Черном море. Честно говоря, не думаю, что у НАТО есть действительно конкурентная позиция здесь. Потому что Босфор – это стратегическая позиция Турции. Да и Севастополь всегда был стратегической позицией присутствия России, даже до аннексии Крыма", – сказал он.

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Джастин Бронк отмечает, что, во-первых, Турция своего рода наполовину член НАТО, а во-вторых, – на самом деле у Турции нет реального интереса в Черном море.

"Для России Босфор тоже имеет важное стратегическое значение. И не стоит забывать, что Турция и сама использует транзит через Босфор, чтобы влиять на остальную часть НАТО. В этом смысле НАТО здесь помогает Румыния. Но фундаментально Черное море всегда будет регионом большего преимущества силы России, чем НАТО. А для США – это не главный регион", – объяснил эксперт.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с британским экспертом о возможной войне НАТО и РФ: "Россия использует больше огневой мощи, чем мы".

Отметим, что еще до печально известных событий в ноябре 2018 года с атакой на украинские корабли в Керченском проливе, ситуацию в Азово-Черноморском регионе Россия начала нагнетать еще летом того же года. В итоге из-за России в Киев съехались главы военных разведок. В международном форуме Black sea intelligence forum приняли участие руководители военных разведок восьми стран мира и обсудили российскую агрессию в море, в том числе наращивание группировок российских войск вблизи границ Украины и во временно оккупированном Крыму.

Напомним, ранее в этом году Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море".

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