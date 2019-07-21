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Зеленский уверен, что договорится с Путиным по важному вопросу

21 июля, 21:50

Президент Украины рассказах о планах на освобождение украинских моряков


Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным вопрос срочного возвращения на родину украинских моряков и других пленных. Об этом Зеленский сказал на брифинге в избирательном штабе партии "Слуга народа" после закрытия избирательных участков.

"Я с Путиным говорил на тему срочного возвращения моряков и наших пленных, находящихся в России. Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось течение этого звонка", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что уверен в скором решение этого вопроса.

"Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Сроков конкретных я не могу предоставить. Не только моряки, но все наши политзаключенные", – добавил президент.

Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября. Решение суда коснулось 11 моряков: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Шевченко.


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Тег выборы, Зеленский, политзаключенные, пленные, пленные украинские военные , пленные моряки

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