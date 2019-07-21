В Украине закрылись избирательные участки

Избиратели могли проголосовать с 08:00 утра до 20:00

Фото: AFP

В день внеочередных парламентских выборов в воскресенье, 21 июля, избирательные участки для голосования закрылись в 20:00 вечера.

Избиратели могли проголосовать с 08:00 утра до 20:00.

По данным Центризбиркома, по состоянию на 16:00 явка на выборах составила 36,57%. Больше всего избирателей (41,69%) пришли проголосовать в Черниговской области, меньше всего – в Закарпатской (30,05%).

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Слуга народа – 43,9%

Оппозиционная платформа – За жизнь – 11,5%

Европейская солидарность – 8,9%

Батькивщина – 7,6%

Голос – 6,3%

Смотрите онлайн-трансляцию оглашения Национального экзит-пола с предварительными результатами голосования и спецвыпуск "Сегодня".

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов"

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Напомним, чтобы попасть в парламент, партии-претенденты должны преодолеть 5-процентный барьер.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных округах (еще 26 округов находятся на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма) борются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – являются самовыдвиженцами.

За 225 мест в многомандатном округе борются еще 2747претендентов от 22 политических партий различного спектра.

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