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  1. Новости политики

Рада отказалась назначить нового министра здравоохранения

30 марта, 14:35

Сергей Мартынец

Парламентарии не поддержали постановление о его назначении после увольнения Емца

Депутаты отказались назначить новым министром здравоохранения Максима Степанова. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Верховной Рады.

Только 217 народных депутатов поддержали проект постановления о его назначении при необходимом минимуме в 226 голосов. Он так и не сменил на этой должности Илью Емца, который был сегодня уволен.

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Максим Степанов был главой Одесской областной государственной администрации, но был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года еще пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями. Чиновник был назначен на эту должность в январе 2017 года после того, как в декабре 2016 года, занимая должность директора ГП "Полиграфический комбинат "Украина", победил в конкурсе на занятие должности главы Одесской ОГА.

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У Степанова есть опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина", которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

Напомним, уже экс-министр Илья Емец ранее говорил, что Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом, которая заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада Минздрав Максим Степанов

Источник: Сегодня

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