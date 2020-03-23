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Украина входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом: Емец сообщил подробности

23 марта, 10:40

Денис Беспалов

Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно, отметил министр

В Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни. Об этом министр здравоохранения Илья Емец заявил в интервью одному из телеканалов, сообщила в Facebook пресс-служба Минздрава.

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Илья Емец.

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По его словам, сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно.

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"Третий этап этого невидимого врага (коронавируса. – Ред.) – смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", – подчеркнул Илья Емец.

Ранее министр дал оптимистический прогноз о борьбе с коронавирусом в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Минздрав Украина коронавирус Илья Емец

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