Назначение экс-адвоката Януковича в ГБР: Венедиктова выступила с заявлением

/ Фото: ГБР

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После того, как в.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова назначила себе заместителей, поднялась волна критики относительно экс-адвоката Януковича. Сама она считает, что это целенаправленная информационная атака за возобновление расследования дел Майдана. Об этом она сказала в своем видеообращении, опубликованном пресс-службой Госбюро расследований.

"Как только мы начали четко выполнять требования закона, формировать подразделение по расследованию дел Майдана из непредвзятых следователей, активизировали ход расследования важных дел, началась волна грязи. Сначала в отношении самих следователей дел Майдана, затем в отношении руководителя подразделения, сейчас такая же ситуация происходит с заместителями директора: каждый хочет поставить своего, и ставки выросли", – сказала она.

По ее словам, комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли специальную проверку, и приказы об их назначениях заместителями директора Бюро уже подписаны.

"Относительно манипуляции "заместитель главы ГБР, адвокат Януковича, будет расследовать дела Майдана", подчеркиваю: подразделение по расследованию дел Майдана подчинен исключительно директору ГБР, обязанности которого сейчас выполняю я. Были предприняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликтов интересов. Вижу прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений высокопоставленных чиновников и информационной атакой, направленной на дискредитацию кадровых назначений в ГБР. Сейчас происходит хорошо спланированная и профинансированная акция воздействия на сознание граждан и дискредитации ГБР. Однако своей цели они не достигнут. ГБР не играет в политику, наша задача – навести порядок", – подчеркнула Венедиктова.

Видео: ГБР

Как сообщали новости "Сегодня", на днях одним из заместителей Венедиктовой стал бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков. В "Слуге народа" отреагировали на это решение. Глава фракции Давид Арахамия выступил против назначения Бабикова.

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