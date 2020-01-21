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Директор ГБР назначил себе заместителей

21 января, 03:31

Первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Бабиков

Бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, работал в областных прокуратурах и ГПУ.

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Кроме того, заместителем руководителя Госбюро назначен Александр Соколов.

Он окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ, МВД и налоговой службы.

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Фото: из открытых источников

Как сообщалось, в Государственном бюро расследований укомплектовано специальное подразделение по расследованию "дел Майдана"."32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершено", – говорится в сообщении.

Также в ГБР 2 января назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

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Майдан адвокат Виктор Янукович заместители ГБР расстрелы на Майдане

Источник: Сегодня

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