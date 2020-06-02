"Не будет никакой отставки": Фесенко объяснил, почему Рада не уволит Авакова

В Верховной Раде уже полным ходом собирают подписи за отставку Арсена Авакова, однако политолог Владимир Фесенко уверен, что главу МВД не уволят. Если он и лишится своего кресла, то только с инициативы президента Украины и при смене всего правительства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Для тех, кто ждет отставки Авакова после его отчета в парламенте. Разочарую: почти наверняка не будет никакой отставки. Прежде всего потому, что этого требуют некоторые оппозиционные фракции. А зачем делать подарки оппозиции? Если когда-нибудь отставка Авакова состоится, то это произойдет по инициативе президента Зеленского", – написал он.

Фесенко считает, что отчет в парламенте должен стать для Авакова отрезвляющим холодным душем, небольшим "прочуханом" от парламентариев, чтоб не "бронзовел" и не терял чувство реальности.

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"Но токсичность министра внутренних дел явно возросла. И для команды Зеленского все более актуальной становится потребность в поиске оптимальной альтернативы Авакову. Когда произойдет замена министра внутренних дел? Оптимальнее всего это сделать при очередной ротации состава Кабмина, где-то после местных выборов, и так, чтобы Аваков узнал об этом в последний момент", – выразил мнение политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине давно многие задаются вопросом – когда уволят главу МВД. Однако пока с этим никто не спешит. Так, например, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Авакова на посту главы ведомства. Глава государства ждет от Авакова раскрытия резонансных убийств, иначе может быть уволен.

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