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Не голосовали ни разу в январе: Комитет избирателей назвал главных прогульщиков в Раде

27 января, 12:22

В январе показатели голосований народных депутатов существенно снизились, отметили в КИУ

/ Фото: Сегодня

Комитет избирателей Украины, который ранее сообщил, что в Раде процветает "политический туризм" в экзотические страны, проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в январе.

По данным КИУ, 42 народных депутата приняли участие в менее 50% голосований Рады. Из них 11 не проголосовали ни разу за месяц.

"Среди депутатов, которые не голосовали в январе, Александр Герега (группа "За будущее"), Николай Люшняк (группа "Доверие"), Юрий Солод (ОПЗЖ), Виктор Бондарь (группа "За будущее"), Николай Кучер (группа "За будущее"), Владислав Бородин ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Роман Костенко ("Голос"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любовь Шпак ("Слуга народа")", – сообщает КИУ на своей странице в Facebook.

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Как отмечается, КИУ не учитывал депутатов, по которым имеется информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседание по другим объективным причинам.

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"В январе показатели голосований народных депутатов существенно снизились. Так, если в декабре было всего 3 народных депутата, которые не проголосовали ни разу за месяц, в ноябре – 4, то в январе – сразу 11 депутатов. Однако это вполне соответствует существующим тенденциям, когда в январе показатели посещаемости и голосований депутатов в Раде уже привычно ниже, чем в другие периоды", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в январе состоялось шесть пленарных заседаний Рады, на которых было проведено 299 голосований.

Ранее были названы зарплаты всех народных депутатов.

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Верховная Рада нардепы киу

Источник: Сегодня

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