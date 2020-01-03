В Раде процветает "политический туризм" в экзотические страны

Больше всего депутатов ездят в США, но есть и другие любимые страны с бесполезными парламентами

/ Фото: Верховная Рада

Мы уже писали об итогах работы парламента в 2019 году, а теперь расскажем об одном любопытном моменте – как депутаты с помощью своего служебного положения в Верховной Раде могут бесплатно летать в экзотические страны.

В Раде существуют депутатские группы по межпарламентским связям с зарубежными странами – всего их 47. В Комитете избирателей Украины (КИУ) проанализировали, какие страны для наших депутатов самые популярные.

Так, в группу межпарламентских связей со США входят 176 народных депутатов, Канады – 144, Великобритании – 135. Также популярными направлениями являются Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва.

В то же время достаточно много депутатов входят в группы по связям с экзотическими странами. Например, группа по Объединенным Арабским Эмиратам – 118 депутатов, Япония – 117, Куба и Сингапур – по 48, Республика Корея – а 41, Саудовская Аравия – 21 и Монако 17 депутатов.

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"Институт депутатской группы по межпарламентским связям часто используется народными депутатами как разновидность политического туризма. Ведь благодаря принадлежности к определенной группе народный депутат имеет возможность посетить ту или иную страну. Поэтому неудивительно, что в перечне самых популярных направлений являются не только развитые парламентские демократии, но и достаточно экзотические страны вроде Монако, ОАЭ, Японии, Кубы или Сингапура", – сказал глава КИУ Алексей Кошель.

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По его словам, практическая ценность от осуществления таких визитов в экзотические страны часто сомнительна. Ведь сложно понять, какие именно элементы парламентаризма этих государств могли бы быть использованы в условиях Украины.

"Например, 21 депутат входит в группу межпарламентских связей с Саудовской Аравией. При том, что Саудовская Аравия – это абсолютная монархия во главе с королем, которая имеет слабый парламент без серьезных полномочий. Еще 17 депутатов входят в группу связей с Княжеством Монако, в парламенте которого вообще работает только 24 парламентария. Похожая ситуация с ОАЭ, где роль парламента также далека от украинских реалий. Понять, как подобные примеры могут быть использованы в работе Верховной Рады Украины, действительно сложно", – резюмировал он.

А тем временем в Украине праздники не только у простых граждан, но и у народных избранников. Новости "Сегодня" узнавали, как депутаты празднуют Новый год и Рождество.

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