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Не обещаем вечную военную помощь: у Трампа сделали заявление по Украине

11 ноября, 11:27

США единственная страна, которая предоставила Украине летальное вооружение

Роберт О’Брайен. Фото: Госдеп

Роберт О’Брайен. Фото: Госдеп

США с приходом к власти Дональда Трампа активно помогают Украине в военной сфере и даже предоставили летальное оружие, но вечно так не будет и Вашингтон рассчитывает на "мировую" между Киевом и Москвой. Об этом заявил в эфире CBS News советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Он напомнил, что бывал в Украине в 2014 году (наблюдал за выборами) и отметил, что в то время президент США Барака Обама не помог украинской армии летальным оружием для защиты от российской вооруженной агрессии. По его словам, с приходом к власти в США Дональда Трампа эта ситуация резко изменилась.

"Я не собираюсь вдаваться в гипотезы о том, что может произойти в будущем. Мы надеемся, что Россия и Украина смогут договориться и между ними будет какой-то мирный договор. Я не могу обещать, что Соединенные Штаты будут делать это вечно (предоставлять военную помощь. – Ред.), но сейчас мы готовы. Мы первая администрация, президент Трамп – первый президент, который направил летальное оружие Украине. Я думаю, что это очень важно", – сказал О’Брайен.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно госсекретарь Майк Помпео сделал заявление по военной помощи США Украине. Он четко дал понять, что Вашингтон привержен обеспечению мира и стабильности в Украине без предварительных условий.

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Ранее в США заявляли, что за последние пять лет Вашингтон выделил на повышение обороноспособности украинских войск и защиту государственных границ страны более 1,1 млрд долларов. Отметим, что одним из важнейших этапов военной помощи было предоставление Украине знаменитых противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Однако позже Соединенные Штаты Америки восстановили всю военную помощь Украине – как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства. Читайте в материале "Сегодня", на что Украина потратит американские миллионы.

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США военная помощь летальное оружие Роберт О’Брайен

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