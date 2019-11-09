Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявление

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео, выступая в Берлине в Фонде Кербера.

На вопрос, насколько США привержены обеспечению мира и стабильности на Украине без предварительных условий, Помпео ответил: "Очень привержены".

"Это проект, над которым мы работаем, – сказал он. - Помню, что когда я был на Мюнхенской конференции по безопасности, еще будучи конгрессменом от Канзаса, (активно) поднималась тема предоставления Украине оборонительных систем. Это был 2015 или 2016 год".

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"Германия считала это плохой идеей, президент (США) Барак Обама считал это плохой идеей, - отметил госсекретарь. – Президент США Дональд Трамп дважды или трижды предоставлял вооружения Украине, чтобы она могла защититься от российской агрессии на Донбассе".

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"Мы гордимся этим, считаем, что это имеет смысл для свободы, Европы, мира и суверенитета Украины", – заявил он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях госсекретарь Майк Помпео называл главные приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах:

Видео: ООС

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