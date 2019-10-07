Военная помощь: на что Украина потратит американские миллионы

/ Фото: AFP

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В 2019 году Украина получит от США около $400 млн на оборонные нужды. Это стало известно после того, как успешно разрешился конфликт, связанный с внезапной "заморозкой" американской финансовой помощи для Украины. Напомним, речь идет о $250 млн от Министерства обороны США и $141,5 млн от Госдепартамента США на винтовки и гранатометы. "Сегодня" разбирались, что наша страна может получить на эти деньги.

За одного битого двух небитых

В конце августа администрация президента США Дональда Трампа заблокировала выделение $250 млн, предназначенных для военной помощи Украине в 2019 году. О блокировке сообщили американские СМИ, а позже эту информацию подтвердили и в официальных источниках.

Американские СМИ называли различные причины такого решения. Среди прочего сообщалось, что президент США якобы хотел убедиться в том, что деньги используются по назначению, а другие страны, помогая Украине, "платят свою справедливую долю".

Решение Трампа о ревизии помощи Украине возмутило законодателей обеих палат Конгресса, которые отметили, что эти деньги имеют решающее значение для сдерживания российской агрессии. Также конгрессмены направили в администрацию Трампа запрос с требованием объяснить настоящие причины задержки, а Пентагон, оперативно рассмотрев объемы военной помощи Украине, пришел к выводу, что ее следует продолжать.

Ситуация разрешилась в конце прошлой недели, когда влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что администрация Трампа сняла блокировку средств.

Как сообщило посольство Украины в США, теперь наше государство должно получить почти $400 миллионов. Так, помимо $250 млн из бюджета Пентагона, вокруг которых и возник конфликт, Украина получит $115 млн в рамках программы Госдепартамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года и еще 26,5 млн по той же программе из бюджета 2018 года. Всего $391,5 млн.

По мнению главного редактора ресурса "Информационное сопротивление" Юрия Карина, решение США разблокировать помощь для Украины является вполне логичным.

"Ведь США являются одним из гарантов территориальной целостности Украины. Американская военная помощь касается всех направлений — от поставок летального оборонительного вооружения, тренинговой миссии до реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в ходе российско-украинской войны", — отметил Карин.

На что украинцы потратят американские деньги

Ранее сообщалось о том, что $50 млн из транша Пентагона будут потрачены на закупку "летального оружия". По всей видимости, это будет новая партия противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и ракет к ним.

О предстоящих прямых закупках этих систем по программе правительства США Foreign Military Construction Sales — FMS (продажа вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств), сообщило на днях Министерство обороны Украины.

Как уже сообщали "Сегодня", прямые закупки стали возможны после принятия украинским парламентом в январе этого года соответствующего закона, позволяющего военному ведомству непосредственно приобретать зарубежную военную продукцию без обычного в этих случаях посредничества "Укроборонпрома".

Остальная часть денег Пентагона должна пойти на подготовку военнослужащих, развитие логистического обеспечения, разведывательную поддержку частей и подразделений украинской армии.

По данным американского издания Defense News, $141,5 млн из бюджета Госдепартамента США будут распределены следующим образом. Приблизительно $10 млн пойдут на оплату работы советников, закупку оборудования, запасных частей и обучение персонала для "улучшения осведомленности о морских районах". Еще $16,5 млн планируется потратить на повышение уровня безопасности в Черноморском регионе. В частности, будет сделан акцент на выявление, идентификацию и отслеживание российских военных надводных кораблей и самолетов дальнего действия. Самая большая часть, $115 млн, может быть потрачена на обучение военнослужащих английскому языку, закупку медицинского оборудования, различных тренажеров и систем для имитации городских операций.

Кроме этого, будет финансироваться "повышение контрснайперских возможностей" украинской армии путем "модернизации стрелкового оружия, включая снайперские винтовки и гранатометы".

Всего, по данным СМИ, за последние пять лет США передали Украине только "летального" и "нелетального" оборудования на сумму $376 млн. Среди них — средства связи и кибербезопасности, РЛС контрбатарейной борьбы, позволяющие обнаруживать цели на расстоянии до 24 км, медицинское оборудование, приборы ночного видения, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, бронированные автомобили HMMWV (Hummer), два корабля типа Island (на днях сообщалось, что украинские моряки завершили обучение на этих кораблях), быстроходные лодки и различные запчасти.

Следует отметить, что помимо США Украине помогали еще 20 стран. Это Великобритания, Франция, Канада, Италия, Словакия, Литва, Латвия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания, Швейцария, Швеция, Албания, Чехия, Австралия, Турция, Япония и Китай. Они присылали в Украину радиостанции, средства ночного видения, автомобили, униформу, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и сухие пайки.

Например, в 2014-2015 годах Великобритания передала ВСУ 1000 бронежилетов, 2000 шлемов, 1000 комплектов формы, 200 GPS-навигаторов, 220 защищенных ноутбуков, 500 спальных мешков, 90 автомобильных аптечек почти на $2 млн, а также 75 тыс. тонн дизельного топлива.

Однако материально-техническая помощь других государств все же несопоставима с американской. Она составила всего $62,5 млн, то есть 20 стран, вместе взятые, направили в Украину оборудования на сумму в шесть раз меньшую, чем поставили США.

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Не только для армии

Военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что наша страна получает помощь сразу по нескольким программам, которые действуют не только для армии, но и, например, для Госпогранслужбы.

"Для последней существует проект международной технической помощи "Содействие реформированию и укреплению потенциала Государственной пограничной службы". По этому проекту американцы передали Украине 569 коротковолновых радиостанций производства компании Harris на сумму в $21 млн", — пояснил Жирохов.

По его словам, благодаря этому наши пограничники сейчас имеют наиболее разветвленную сеть закрытой связи.

"Свои радиостанции по этой же программе получили и корабли береговой обороны Госпогранслужбы. Кроме того, в 2017 году посольство США передало для нужд пограничного спецназа "Дозор" 30 монокуляров на сумму около $150 тыс.", — уточнил Жирохов.

Эксперт также напомнил о том, что США финансируют строительство объектов для Военно-морских сил в Очакове. Это оперативный центр ВМС Украины, ремонтная мастерская для катеров, а также контрольно-пропускные пункты на периметре охраны базы. Финансирование этих мероприятий, как и продажа ПТРК Javelin, проходит по программе Foreign Military Construction Sales.

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