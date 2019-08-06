Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

"Не оставим без ответа ни одну атаку": Зеленский жестко отреагировал на смерть украинских морпехов под Павлополем https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 2019-08-06T18:23:00+03:00 Политика Глава государства потребовал созыва «нормандской» четверки

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель четырех украинских морпехов в Донецкой области и призвал лидеров стран-участниц "нормандского" формата как можно быстрее провести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Facebook.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", – написал Зеленский.

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"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – подчеркнул президент.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единственной и мирной. Слава Украине!" – добавил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал, что сегодня на Донбассе погибли в результате обстрела боевиками бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта.

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