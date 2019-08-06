Боевики снова сорвали перемирие: ВСУ понесли большие потери

Противник цинично продолжает нарушать "хлебное" перемирие на Донбассе. В результате обстрелов боевиками с начала текущих суток погибли четверо бойцов украинской армии. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны.
Отмечается, что, начиная с ночи и по состоянию на 12:00, враг осуществил два обстрела позиций украинских войск.
В 00.45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам в районе села Богдановка Донецкой области.
В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя.
В результате обстрелов четверо бойцов объединенных сил получили ранения несовместимые с жизнью.
Как сообщали новости "Сегодня", 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. Один боец ВСУ получил ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
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На днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – убили и ранили ответным огнем десятки боевиков.
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