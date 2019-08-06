/ Фото: Минобороны Украины

Боевики снова сорвали перемирие: ВСУ понесли большие потери https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8,%20%D0%92%D0%A1%D0%A3 2019-08-06T12:58:38+03:00 Украина Противник начал обстрелы глубокой ночью, продолжил утром и нанесли серьезный урон украинской армии

Противник цинично продолжает нарушать "хлебное" перемирие на Донбассе. В результате обстрелов боевиками с начала текущих суток погибли четверо бойцов украинской армии. Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны.

Отмечается, что, начиная с ночи и по состоянию на 12:00, враг осуществил два обстрела позиций украинских войск.

В 00.45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам в районе села Богдановка Донецкой области.

Реклама

В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя.

В тренде Боевики снова сорвали перемирие: ВСУ понесли большие потери

В результате обстрелов четверо бойцов объединенных сил получили ранения несовместимые с жизнью.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. Один боец ВСУ получил ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Также смотрите в сюжете о ситуации на фронте 4 августа:

На днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – убили и ранили ответным огнем десятки боевиков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама