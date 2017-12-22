Не отдали честь и толкнули: Тука рассказал о случае с генералом РФ на Донбассе

Одной из причин выхода России из СЦКК (Совместного центра координации и контроля по прекращению огня на Донбассе) может быть недовольство российской стороны отношением Украины к российским офицерам. Об этом рассказал в интервью на телеканале "Прямой" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он рассказал о случае с генералом РФ, о котором сообщала российская сторона в СЦКК. Россияне заявляли, что якобы украинский военный дерзко повел себя с российским офицером.

"Примерно в августе в российских СМИ было обнародовано письмо представителей российской части СЦКК к украинской стороне, в котором россияне обвинили украинцев в пренебрежении к русским офицерам. Был отмечен случай – я не знаю, насколько это правда, я цитирую тот документ – что во время пребывания на территории Украины один из военнослужащих Украины без знаков распознавания проявил неуважение к русскому генералу. Фамилии сейчас не помню. Оно в тексте указано. Не отдал ему честь. На замечание высказывался грубо. И, проходя мимо этого генерала, толкнул его плечом. И это вызвало у российской стороны волну возмущения. И именно это сейчас фактически является исключительно поводом для того, чтобы убрать своих офицеров из этого общего центра", – рассказал Тука.

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Кроме того, по его словам, российским офицерам не понравилось, что их не пустили в басейн.

"Есть еще один момент, который они указывают. Представителям России фактически запрещено или не рекомендуется свободное передвижение по городу. Они хотели посещать бассейн. Исходя из того, что никто за пределами самого расположения СЦКК не может гарантировать им безопасность, то им было рекомендовано не покидать территорию общего центра", – добавил чиновник.

Как сообщалось, спикер МИД РФ Мария Захарова назвала причину, почему РФ отказался от продолжения совместной работы в СЦКК. По ее словам, российская сторона считает неприемлемой перспективу прохождения российскими офицерами биометрического контроля на украино-российской границе, который заработает для россиян с января.

В свою очередь в США назвали свою версию демарша россиян. Американцы уверены, что Москва стремится освободить себя от роли разжигателя конфликта на Донбассе.