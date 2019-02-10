"Не сдаваться!": Порошенко тепло поздравил пленных курсантов с вручением лейтенантских погон

Два военнопленных моряка стали выпускниками Морской академии

Фото: Сегодня

"Не сдаваться!": Порошенко тепло поздравил пленных курсантов с вручением лейтенантских погон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f6/8f6/5c57f68f6ef88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f6/8f6/5c57f68f6ef88.jpg 2019-02-10T09:37:00+02:00 Политика Два военнопленных моряка стали выпускниками Морской академии

Президент Петр Порошенко тепло поздравил 26 курсантам выпускного курса института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков.

Об этом сообщается на официальной странице главы государства в Facebook.

"Среди выпускников – захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин. Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома. А нашим ребятам хочу сказать одно – не сдаваться! Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой", – подчеркнул Порошенко.

"Верю, Богдан и Владислав обязательно станут командирами катеров и приумножат наши боевые традиции!" – добавил он.

Напомним, 9 февраля в Одессе состоялся выпуск курсантов Морской академии .

Фото: Facebook Олег Елисеев

При этом среди 26 выпускников были двое моряков, захваченных в плен россиянами – Богдан Головаш и Владислав Костышин. Во время выпускной церемонии курсанты получили офицерское звание "лейтенант" традиционные и военно-морские кортики.

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