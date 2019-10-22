"Не скрываю, что я дебил": Милованов ответил Коломойскому

Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ответил на жесткое высказывание бизнесмена Игоря Коломойского, назвавшего чиновника дебилом.

Журналисты попросили прокомментировать министра высказывание Коломойского, на что он странно отшутился.

"Я этого не скрываю, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное результаты. И я думаю, что скандал исчерпан, потому что высказались все … Я думаю, что здесь важно, что мы видим дискуссию в обществе. Форма этой дискуссии кому-то нравится, кому-то не нравится. У каждого есть своя позиция и вы видите, что позиции очень разные – это и есть, на самом деле, свободное общество", – сказал Милованов.

Как сообщали новости "Сегодня", 21 октября разгорелся скандал – "Квартал 95" высмеял поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. В исполнении скандального номера на мотив украинской народной песни "Горіла сосна, палала" принял участие Национальный хор имени Григория Веревки. Этот номер юмористов вызвал небывалый резонанс и осуждение. В то же время Тимофей Милованов раскритиковал "Квартал 95" за шутку про Гонтареву, и заявил, что это может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Позже на эти слова последовала жесткая реакция Коломойского, который назвал Милованова дебилом. Бизнесмен считает, что министр должен подать в отставку после такого заявления.

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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