Не смог пройти металлоискатель: Парасюк устроил скандал в Раде, появилось видео

Нардепа хотели раздеть и провести осмотр, но он снял только ремень

Народный депутат Владимир Парасюк с трудом прошел проверку на недавно установленных сканерах при входе в парламент, поругавшись с сотрудниками госохраны. Соответствующее видео опубликовано на странице Андрея Дзиндзи в Facebook.

После того, как нардеп зашел в Раду, он отказывался пройти проверку металлоискателем и начал грубить охране. По требованию охраны показать, на что именно среагировал металлоискатель, Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, при этом столкнувшись с охранником.

Позже все же он согласился на проверку и даже снял ремень с себя. Однако металлоискатель что-то обнаруживал в его сумке, которую он также не хотел открывать, но потом начал демонстрировать, что там внутри. Там был кабель к зарядке телефона, ноутбук, паспорт, ключи и прочие мелкие личные вещи.

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Он рассказал сотруднику госохраны, что закон Украины не разрешает досматривать депутатов и заявил, что не будет отходить ни в какие помещения для осмотра.

"Я не хочу этого делать (проходить проверку – ред.), потому что вы не имеете никакого права (проводить осмотр – ред.). … Они сказали зайти мне в комнату и раздеться, чтоб провести поверхностный осмотр", – сказал Парасюк.

Охранник согласился, что нардеп дал просканировать свою сумку, но лично у него что-то запищало в кармане. В связи с этим его и попросили согласиться на осмотр. Парасюк в свою очередь объяснил, что это пикал ремень.

Напомним, на дня Верховной Рада запретила нардепам проносить оружие в парламент. Новый закон запрещает нардепам проносить запрещенные другими законами предметы на территорию ключевых госучреждений страны – ранее украинское законодательство это допускало.