Не собираются реагировать: в АП петицию об отставке Зеленского назвали смешной шуткой
В администрации президента петицию рассматривают как шутку
Президент Украины Владимир Зеленский не собирается реагировать на петицию о его отставке, которая набрала по состоянию в ночь на пятницу более 39 тысяч подписей на сайте главы украинского государства. Об этом заявил глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телешоу на одном из украинских телеканалов.
"Мы расцениваем эту петицию как шутку, может даже смешную шутку. Такие петиции не являются основанием для реагирования", — заметил он.
Ее появление он пояснил тем, что часть избирателей недовольна действиями нового президента. "Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их переубеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", — добавил Богдан.
На сайте президента есть еще вторая петиция, автор которой настаивает на отставке Зеленского в случае невыполнения его предвыборных обещаний в течение шести месяцев. Обращение уже поддержали 4,5 тыс. пользователей.
Возможность подачи петиции в электронном виде появилась на сайте президента Украины в 2015 году. Электронное ходатайство рассматривается главой государства при условии сбора в его поддержку не менее 25 тысяч подписей граждан.
Напомним, на президентском сайте пользователь Максим Безрук опубликовал петицию об отставке действующего президента Украины Владимира Зеленского. Этот документ собрал необходимое количество подписей, более 25 тысяч, за сутки.
Автор петиции заявил, что на самом деле у Зеленского нет поддержки 73% населения, поскольку на прошедших президентских выборах голосовавшие за него выразили таким образом протест против бывшей власти.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Не собираются реагировать: в АП петицию об отставке Зеленского назвали смешной шуткой". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опасный звоночек – что значит петиция об отставке Зеленского
Сама петиция является рычагом воздействия на президента, и она важна, считает политолог
Зеленский назвал Британию "старушкой": посол остроумно ответила
Посол Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф ответила в Twitter
Ляшко призвал Зеленского защитить сбережения украинцев от обесценивания
У людей должны быть полные холодильники, говорит лидер Радикальной партии
Муженко предупредил Зеленского: одностороннее прекращение огня на Донбассе – самоубийство
Основное средство сдерживания противника – это возможность открывать ответный огонь, говорит генерал