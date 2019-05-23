Петиция об отставке Зеленского набрала достаточно голосов

Всего за сутки под документом на сайте президента подписались более 25 тысяч человек

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Не прошло и недели после его инаугурации, как президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден рассмотреть петицию об его же отставке.

Необходимое количество подписей (25 тыс.) документ "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", опубликованный на президентском сайте Максимом Безруком, собрал всего за сутки.

Автор петиции заявил, что на самом деле у Зеленского нет поддержки 73% населения, поскольку на прошедших президентских выборах голосовавшие за него выразили таким образом протест против бывшей власти.

"Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути", – утверждает Безрук.

Кроме того, по словам автора, воспользовавшись отсутствием содержательных предвыборных обещаний, президент "приписал народной воле собственные прихоти".

"Сложилась недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!" – гласит резюме документа.

Напомним, что ранее президент Зеленский подписал указ досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, однако в Верховный суд поступила жалоба с требованием отменить действие президентского распоряжения.

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