Не спешите с хайпом: Сивохо прокомментировал свое назначение в СНБО

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Новый советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо прокомментировал реакцию общества на его назначение. Об этом он написал в Facebook.

"Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных. Всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен", – пообещал он.

Сивохо уточнил, что в СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми, и работать в данном направлении будет с большой командой.

Реклама

"Все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам", – написал новый советник секретаря СНБО.

В тренде Подробности крушения вертолета в Полтавской области: погиб бывший министр Кутовой

Как сообщали новости "Сегодня", до назначения в Совет по нацбезопасности, у Сивохо была богатая карьера и в КВНе, и на телевидении, а на радио. Даже занимал должность креативного продюсера студии "Квартал 95". Читайте подробней биографию Сергея Сивохо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама