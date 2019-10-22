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Не спешите с хайпом: Сивохо прокомментировал свое назначение в СНБО

22 октября, 11:12

Назначение шоумена в такой серьезный орган вызвало противоречивую реакцию в обществе

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Сергей Сивохо. Фото: facebook.com/sivokho

Новый советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо прокомментировал реакцию общества на его назначение. Об этом он написал в Facebook.

"Не ожидал, что у меня столько поклонников, в том числе тайных. Всем огромное спасибо за внимание ко мне и к теме Донбасса. Понимаю, что болит, что нет простых решений и все уже устали надеяться и ждать. Но наш вопрос, вопрос мирного Донбасса, с повестки не снят и будет решен", – пообещал он.

Сивохо уточнил, что в СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми, и работать в данном направлении будет с большой командой.

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"Все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам", – написал новый советник секретаря СНБО.

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Как сообщали новости "Сегодня", до назначения в Совет по нацбезопасности, у Сивохо была богатая карьера и в КВНе, и на телевидении, а на радио. Даже занимал должность креативного продюсера студии "Квартал 95". Читайте подробней биографию Сергея Сивохо.

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Донбасс СНБО Сергей Сивохо

Источник: Сегодня

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