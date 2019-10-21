КВНщик займется реинтеграцией Донбасса: биография Сергея Сивохо

Фото: facebook.com/sivokho

21 октября стало известно, что шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Сивохо, на новой должности он будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса.

Украинский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий и пародист Сергей Анатольевич Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Службу в вооруженных силах СССР проходил в строительном батальоне. Окончил Донецкий политехнический институт, но по специальности работал только на производственной практике в Донецком НИИ черной металлургии. Второе высшее образование получил в Донецком институте предпринимательства по специальности "Менеджмент организаций".

Во время учебы в Донецком политехническом институте начал играть в КВН (команда ДПИ). Команда дважды доходила до финала, но чемпионом так и не стала. Благодаря участию в КВН Сивохо получил широкую известность в конце 1980-х – начале 1990-х.

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Снимался в юмористических телепрограммах – от российской "Раз в неделю" (1995-96 гг.) до украинской "Лиги смеха" (с 2015 г., член жюри). Работал радиоведущим ("Мега-Радио", Донецк).

Занимал должность креативного продюсера ООО "Квартал 95".

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На последних на данный момент парламентских выборах Сивохо был выдвиженцем от "Слуги народа" в одном из округов Донецкой области (№ 49), однако занял лишь третье место и не прошел в Раду.

Жена Татьяна работала ведущей телевизионных новостей, сын Савва родился в 2000 году.

Напомним, что 21 октября президент Украины Владимир Зеленский также назначил нового чиновника в Совет национальной обороны и безопасности. Новым заместителем главы СНБО стал Сергей Демедюк.

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